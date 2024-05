Rapinato del bancomat allo sportello, arrestato un 32enne

Il responsabile della rapina è stato arrestato.

Nella notte del 11 maggio scorso, la Polizia di Stato ha arrestato a Trieste un cittadino afghano di 32 anni senza fissa dimora, per il reato di rapina. Poco dopo la mezzanotte gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trieste sono intervenuti in via Locchi presso l’ATM di Unicredit in quanto un trentenne macedone era stato rapinato del proprio bancomat da uno sconosciuto.

La vittima ha fornito agli agenti immediatamente giunti sul posto una dettagliata descrizione dell’autore del fatto, che è stato poco dopo intercettato nella vicina via Tagliapietra dove è stato sottoposto a perquisizione personale. L’accertamento ha consentito di recuperare il bancomat della vittima. L’uomo, sentito il Pubblico Ministero di turno, è stato condotto in stato di arresto presso la Casa Circondariale “Ernesto Mari” di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.