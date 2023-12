Il valore dei prodotti Dop e Igp in Friuli.

Vini, prosciutto di San Daniele, Montasio: i 26 prodotti Dop e Igp del Friuli sono valsi, nel 2022, 1.208 milioni di euro, con una crescita di quasi l’11% rispetto l’anno precedente. Non solo: Udine è una delle province in cui Dop e Igp hanno un maggiore impatto economico in Italia.

E’ quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto sulla Dop Economy, realizzato da Ismea e Fondazione Qualivita, che mostra come l’impatto economico dei prodotti certificati in Italia abbia superato per la prima volta i 20 miliardi di euro e conferma che la nostra regione ha un ricchissimo patrimonio agroalimentare e vitivinicolo da offrire al mercato.

Il valore delle nostre Dop e Igp infatti ci piazza complessivamente al sesto posto in Italia: a precederci sono Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto (primo assoluto). Se invece si guarda separatamente al settore cibo e vino, il primo ci vede sesti (con un valore di 390 milioni di euro con 7 prodotti, + 8,7 rispetto al 2021) e il secondo quarti con 819 milioni su 19 prodotti (+ 11% rispetto al 2021).

Per le singole province, come detto, quella di Udine risulta nella top ten: settima a livello complessivo (valore tra cibo e vino Dop e Igp pari a 730 milioni di euro, +10,4% rispetto all’anno precedente); sesta per il cibo (382 milioni) e sesta per il vino (348 milioni di euro). Per quanto riguarda gli altri territori, l’impatto economico in quello di Pordenone è pari a 305 milioni di euro, a Gorizia 167 milioni e a Trieste 6,2 milioni di euro. Le filiere interessate sono quelle del vino (68%), seguita dalla carne (30%), formaggi (2%) e infine ortofrutta, con lo 0,03%.

Per quanto riguarda i prodotti più amati del Friuli, quello che registra la performance migliore è il Prosciutto di San Daniele: è settimo tra i prodotti Dop e Igp del settore cibo (con un valore alla produzione di 365 milioni di euro) e secondo tra i prodotti a base di carne (dopo il Parma). Il Montasio, invece, è ottavo tra i formaggi con un valore (sempre alla produzione) di 44 milioni. Per quanto riguarda i vini, invece, la nostra regione è compresa in alcune Dop non esclusive del Fvg come quella del Prosecco e Delle Venezie (rispettivamente prima e terza nella classifica relativa al valore dei vini).