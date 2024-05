L’incidente a Udine.

Due auto si sono scontrate attorno alle 12.30 di oggi, venerdì 9 maggio, ad un incrocio di Udine: l’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Stiria e via Carinzia, in un’area dove insistono molte realtà produttive.

A scontrarsi sono state una Mercedes condotta da O.M. 47enne di udine e una Volvo condotta da D.L.P.D 43enne dell’ hinterland. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale civile di Udine. Ingenti i danni ai mezzi.