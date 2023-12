“Tunes kitchen” al bar Roxanne di Udine, l’innovativo format che unisce musica e cibo

Al bar Roxanne di Udine.

Si chiama “Tunes kitchen” ed è il nuovo format pensato dai tre giovanissimi soci del Bar Roxanne di Udine per abbracciare una clientela più ampia e desiderosa di innovazione. Un’idea originale e incredibilmente al passo con i tempi, per chi ha voglia di differenziarsi dalle solite iniziative, che unisce dj set con personaggi di fama internazionale, ai buffet che, rigorosamente offerti di volta in volta, verranno realizzati con piatti tipici dei ristoranti della zona.

“In questi giorni abbiamo restaurato tutto l’arredamento del nostro bar, ne abbiamo stravolto la natura perché abbiamo sentito l’esigenza di dare una svolta importante a ciò che avremmo proposto ai nostri clienti” spiega Luca Nodari, che gestisce il locale assieme alle socie Romeli Javier e Gloria Mae Hernandez. “Il locale è stato aperto ad agosto dello scorso anno, tutto sommato eravamo entusiasti di come stavano andando le cose, ma sentivamo l’impellente necessità di offrire non solo ai clienti, ma proprio anche alla zona, qualcosa di diverso, qualcosa in più” racconta Luca.

“Il primo grande cambiamento è stato proprio inerente alla cucina, al posto della quale abbiamo creato una consolle dove, alle spalle, c’è uno specchio enorme- prosegue Luca- abbiamo creato uno spazio musicale, laddove prima c’era lo spazio per cucinare“. Un progetto che promette di ospitare dj internazionali, come Leo Gira, che sarà ospite proprio questa sera e che ha già destato la curiosità di centinaia di ragazzi.

Un format che darà spazio anche ai ristoranti della provincia di Udine che, di volta in volta, avranno la possibilità di fare assaggiare le proprie prelibatezze, grazie al ricco buffet che verrà offerto durante le serate. Un esempio di aggregazione e di collaborazione, quello che i tre giovani imprenditori stanno dando a tutta la comunità.

“Puntiamo all’aggregazione, a quella voglia di socializzare che in questi ultimi anni è andata via via sempre più svanendo – conclude Luca- noi offriamo non solo del sano divertimento, ma anche e soprattutto l’occasione di instaurare nuove amicizie“. Le collaborazioni, tuttavia, non si limitano ad interessare il mondo della ristorazione, ma si allargano anche ai commercianti.

“Durante le serate, faremo dei concorsi a premi, che ci verranno forniti dai negozi del territorio – spiega Romeli Javier- come ad esempio felpe, cover per gli smartphone e molto altro”. Questa sera al Bar Roxanne, oltre ad ascoltare la musica del dj Leo Gira, i presenti potranno degustare il fantastico sushi a buffet del blasonato ristorante Banshi.