Nuova caserma dei vigili del fuoco a Grado.

Una nuova caserma dei vigili del fuoco sarà realizzata a Grado: una necessità sentita da anni, non solo per il periodo estivo ma per la copertura permanente di un’area che include i comuni dell’Isola del Sole e di Aquileia; per questo la Regione ha ribadito la volontà di portare a termine il procedimento con l’intesa di tutte le parti interessate.

L’area individuata si colloca sull’isola le Cove (la medesima su cui sorge il cimitero) dove vi sono delle aree comunali disponibili. Tra queste un’area a ovest ha le dimensioni opportune per ospitare una caserma per il distaccamento permanente di una decina di addetti e per la realizzazione di aree per attività di addestramento (come formazione sull’autoprotezione acquatica o sugli interventi a mare). La stessa area consente l’accesso diretto alla laguna con la disponibilità di creare ormeggi per le imbarcazioni di soccorso.

Ed è proprio su questo tema che verteva l’incontro tra l’assessore regionale alle infrastrutture, il Commissario straordinario di Grado e i vigili del fuoco del comando di Gorizia. Un incontro che ha gettato le basi per la stesura di un protocollo di intesa tra Comune, Regione e Ministero degli Interni per l’avvio della progettazione preliminare.

Successivamente, l’assessore ha approfondito con il Commissario anche il tema del ripristino del molo torpediniere che la Regione giudica strategico per il potenziamento del trasporto pubblico marittimo regionale su cui sono stati fatti importanti investimenti. Il piano regolatore di Grado prevede un intervento unico sia per la parte del molo pubblica che per quella privata: non appena il progetto a cura del privato sarà pronto, auspicabilmente entro la fine dell’anno, potranno essere avviati i lavori che saranno in capo alla direzione infrastrutture.