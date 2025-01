Quattro borse di studio in Irlanda per studenti meritevoli del Friuli

Il bando per 4 borse di studio in Irlanda.

Grazie alla collaborazione tra Fondazione Intercultura e il Gruppo A2A, attraverso A2A S.p.A. e A2A Energiefuture, gli studenti meritevoli delle province di Udine e Gorizia potranno vivere un’esperienza formativa unica: borse di studio per quattro settimane in Irlanda, ad Athlone, durante l’estate 2025.

Il progetto mette a disposizione borse di studio a copertura integrale, riservate a studenti nati tra il 1° settembre 2007 e il 30 giugno 2010, residenti o iscritti a una scuola secondaria secondo questa ripartizione:

una borsa di studio per: Amaro, Ampezzo, Cavazzo Carnico, Comeglians, Gemona del Friuli, Osoppo, Ovaro, Sauris, Somplago, Trasaghis, Tolmezzo, Verzegnis e Villa Santina.

tre borse di studio per: Cividale del Friuli, Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano e Turriaco.

Modalità di iscrizione e selezione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio 2025 sul sito ufficiale di Intercultura, dove sono disponibili tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione. Gli studenti interessati possono accedere alle pagine dedicate (www.intercultura.it/a2a-spa per la provincia di Udine e www.intercultura.it/a2a-energiefuture-spa per la provincia di Gorizia).

La selezione prevede una prova di idoneità online, che si svolgerà il 24 gennaio 2025. I candidati dovranno anche compilare un fascicolo digitale e presentare la dichiarazione ISEE 2024, sia in versione ordinaria che per minorenni con genitori non coniugati e non conviventi. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’indirizzo email borsedistudio@intercultura.it.

Un programma all’avanguardia: STEAM e arte al centro dell’esperienza

Il progetto punta a sviluppare le competenze linguistiche e multidisciplinari degli studenti attraverso un approccio didattico innovativo. Il programma integra le discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) per stimolare il pensiero creativo e l’applicazione delle conoscenze in contesti pratici.

Tra le attività previste spiccano l’apprendimento della lingua inglese con strumenti digitali, come la creazione di un sito web personale, e laboratori di scienze e robotica. L’arte gioca un ruolo centrale, non solo come espressione creativa, ma anche come strumento per risolvere problemi complessi e comunicare in modo efficace. Uno degli obiettivi principali del programma è promuovere l’accesso alle discipline STEM per ragazze e ragazzi, contribuendo a ridurre gli squilibri di genere nelle carriere tecnico-scientifiche.

Le partenze sono previste per l’estate 2025. Gli studenti saranno accolti da famiglie selezionate e seguiti da volontari che li accompagneranno in tutte le fasi del soggiorno. Al termine del percorso, Fondazione Intercultura rilascerà una certificazione delle competenze acquisite, un valore aggiunto per il curriculum dei partecipanti.