Ragazzini fumano e bevono in corriera, la protesta dei viaggiatori

Segnalazioni sulla corriera da Lignano a Portogruaro

Ragazzini che fumano e bevono in corriera e, a quanto pare, non si riesce a porre un freno al fenomeno: la segnalazione arriva dai gruppi social dove alcuni utenti del trasporto pubblico locale lamentano ripetuti comportamenti scorretti sulla linea frequentata dagli studenti.

“È vergognoso che sulla linea bus scolastico Lignano-Portogruaro ci sia una ragazzina, che nonostante ripetute segnalazioni, continui indisturbata a fumare in corriera – si sfoga un utente -. Sarebbe doveroso che i genitori intervenissero”. Una segnalazione confermata anche da altre persone secondo cui i ragazzini consumerebbero pure bevande alcoliche.

A quanto raccontano gli utenti, però, non si riescono ad arginare questi comportamenti: “L’ho segnalato agli autisti – continua l’autore del post -, hanno già fatto tutto, ma evidentemente non basta”. Il problema, secondo qualcuno, è anche che la corriera è a due piani e, di conseguenza, gli autisti non riescono a vedere ciò che accade in quello superiore. Così molti invocano un intervento dei genitori.