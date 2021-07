La denuncia del consigliere Fvg Cristian Sergo.

Quattro procedure di valutazione di impatto ambientale per altrettanti nuovi parchi fotovoltaici a terra in Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni. E tutte nella zona compresa nei comuni di Pavia di Udine, Santa Maria la Longa e Trivignano udinese.

Troppi secondo il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Cristian Sergo che denuncia come “dal 6 luglio quattro società diverse, di cui due aventi sede nello stesso stabile a Milano, una in Trentino e la quarta a Manzano, hanno richiesto il via libera alla Regione per realizzare i nuovi impianti“.

Si parla di terreni agricoli su cui dovrebbero sorgere gli impianti pari ad oltre 200 ettari. “Fintanto che avremo agricoltori disposti ad affittare i propri terreni ottenendo maggiori e certi guadagni, dovremo rimanere inermi ad attendere le prossime autorizzazioni che si concederanno – conclude il capogruppo pentastellato -. Spesso la scusa è che in quella zona il paesaggio è già compromesso per la presenza di discariche, elettrodotti aerei e stazioni elettriche che, secondo i proponenti, dovevano essere schermate ma che la piantumazione di quattro piantine rendono comunque ben visibili a distanza di chilometri”.

