Il servizio bicibus Udine-Grado.

Con l’arrivo della bella stagione riparte un servizio apprezzato da tutti gli amanti della bicicletta, compresi quelli un po’ meno allenati: dal 25 aprile, infatti, sarà attivo il Bicibus da Udine a Grado, che consente di trasportare la due ruote in corriera.

Il trasporto, che resterà attivo fino al 10 settembre 2023, collegherà il capoluogo friulano all’Isola d’Oro passando per le bellissime città storiche di Palmanova e Aquileia; il Bicibus sarà operativo ogni sabato, domenica e giorni festivi, escluso il 1° maggio mentre nei mesi di luglio e agosto si potrà usare tutti i giorni.

Il servizio Bicibus Udine – Grado effettua le seguenti fermate: Udine Autostazione, Palmanova (viale della Stazione), Aquileia (parcheggio bus, Grado (autostazione). Sono previste 2 coppie di corse al giorno, secondo il calendario di attivazione, con i seguenti orari: partenze da Udine alle ore 08.30 e 12.40; partenze da Grado alle ore 10.30 e 15.00.

BiciBus è il servizio dedicato a cicloturisti e sportivi per spostarsi sul territorio regionale con la propria bicicletta a bordo di autobus extraurbani muniti di apposito carrello per il trasporto bici così da poter godere dei diversi itinerari ciclabili distribuiti sul territorio. Nelle tratte del Bicibus il trasporto della bicicletta è incluso nel prezzo del biglietto di corsa semplice, acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati, sul sito internet e attraverso la app TPL FVG. Prossimamente saranno disponibili gli aggiornamenti sugli altri collegamenti bicibus.