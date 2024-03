Riparte la stagione dei treni storici: prima destinazione, la Festa di Primavera

Ripartono i treni storici in Friuli Venezia Giulia.

Dopo il grande apprezzamento dell’anno scorso, riparte una nuova stagione di appuntamenti con i treni storici in Friuli Venezia Giulia, frutto della collaborazione tra la Regione e la Fondazione Fs con il supporto di Promoturismo Fvg.

La prima destinazione sarà la Festa di Primavera di Latisana, il 7 aprile. Il convoglio d’epoca partirà da Trieste (alle 9.45) e fermerà a Monfalcone, Trieste Airport, Cervignano, per arrivare a fine percorso alle 10.55. Dalla stazione ci si muoverà verso il centro della località per partecipare alla decima edizione della festa, che propone fiera mercato, bancarelle d’artigianato e un’ampia area food dove degustare i prodotti locali. A fare da cornice all’iniziativa ci saranno spettacoli in piazza e l’elezione di Miss Latisana che parteciperà poi alle selezioni regionali di Miss FVG e nazionali di Miss Italia.

Durante la manifestazione si potranno degustare i prodotti tipici del territorio presso gli Stand enogastronomici in Piazza Indipendenza e passeggiare per le vie del centro cittadino dove sarà presente il mercato fieristico e gli stand di oggettistica e hobbistica locale. Il treno storico ripartirà dalla stazione di Latisana alle 17.10.