Arriva il Luna Park di primavera: cambia la viabilità di piazza Primo Maggio

Il luna park di primavera a Udine: modifiche alla viabilità.

Dal 30 marzo al 21 aprile 2024 Udine si animerà nuovamente con le attrazioni del luna park di primavera ospitato in Piazza Primo Maggio: autoscontri, giostre, ottovolanti e banchi di dolciumi torneranno in città nel tradizionale primo appuntamento annuale con il divertimento per i più piccoli. Le attrazioni presenti saranno circa 36, in linea con gli anni precedenti, arricchite da due banchi dedicati ai dolci.

Il luna park di primavera è una versione ristretta, circa la metà, della festa coi “baracconi” di Santa Caterina e richiederà alcuni giorni per il montaggio e smontaggio delle giostre dal 26 marzo e fino al 22 aprile. Le famiglie potranno divertirsi tutti i giorni dalle 10 alle 23 con fascia di apertura obbligatoria dalle 15 alle 19.

Le modifiche alla viabilità.

L’arrivo delle giostre porterà alcune modifiche alla viabilità di Giardin Grande. Dalla mezzanotte di martedì 26 marzo e fino alle 24 del 22 aprile sarà istituito il divieto di sosta temporaneo in tutte le aree di sosta adiacenti all’ellisse centrale, tra l’area di sosta a fianco del “Bar Beethoven” e la “Collinetta del Conservatorio”; l’area di sosta di fronte all’Ex AIAT e il chiosco “Steet Food” di fronte alla Basilica delle Grazie; l’area di sosta di fronte all’Ex AIAT e il semaforo presente all’intersezione con viale Della Vittoria.

Sarà inoltre in vigore il divieto di transito lungo la bretellina adiacente l’ellisse dal lato chiosco “al Castello” (i veicoli dovranno proseguire dritti e potranno svoltare a sinistra all’altezza di Palazzo Cappellani) e lungo la bretellina adiacente all’ellisse di fronte di Giardini Loris Fortuna. Sarà inoltre istituita una corsi di marca lungo tutta la piazza mentre l’attraversamento pedonale di fronte alla scalinata dello Stellini sarà chiuso e i flussi di pedoni deviati verso nord (di circa 50 metri).