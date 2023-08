Esposto dopo il saluto romano in un pranzo a Sequals.

“Condividiamo l’esposto che l’Anpi dello Spilimberghese ha depositato presso la Procura di Pordenone, in riferimento al saluto romano al pranzo di Ferdinando Polegato nel locale di Sequals di proprietà del ristoratore più volte al centro delle cronache negli ultimi anni per le sue simpatie per il fascismo. Le Istituzioni democratiche non possano più tollerare questi palesi rigurgiti fascisti, che peraltro non appaiono casi isolati“. Così, in una nota, il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Enrico Bullian.

“È necessaria una risposta sia politica che giudiziaria – continua il consigliere – a fatti ripetuti e gravi di cui spesso Polegato è stato protagonista, che rischiano di minare le basi costituzionali del nostro Stato di diritto e irridono le istituzioni repubblicane e la capacità che devono avere nel difendere il sistema da queste derive potenzialmente eversive”.

“Per questo – conclude Bullian – esprimiamo la massima solidarietà alle comunità che subiscono queste incursioni deleterie, all’Anpi dello Spilimberghese e alla sua presidente Biancarosa Minigutti che si è assunta l’onere di depositare l’esposto”.