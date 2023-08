Il murales di Papa Giovanni XXIII sulla parete della scuola di Udine

Il murales dedicato al Papa Buono.

Il volto di Papa Giovanni XXIII, per tutti il “Papa Buono”, dipinto sulla parete esterna della scuola dell’infanzia di via Cividale a San Gottardo. L’artista dietro questo straordinario capolavoro è Simone Mestroni, un nome già familiare in città grazie al suo progetto “Udine città della poesia”, che ha portato alla creazione di una serie di murales e decorazioni nei luoghi pubblici, omaggiando i grandi autori e poeti del passato.

Questa volta, la scuola di San Gottardo ha commissionato a Mestroni la creazione di un’immagine sacra, una rappresentazione del Papa Giovanni XXIII, accompagnata da una citazione che incarna il suo amore per i bambini. “Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite Questa è la carezza del Papa”.