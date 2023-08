Addio a Franco Colautti, anima della protezione civile e del volontariato

Franco Colautti è scomparso a 62 anni a causa di un malore.

Lutto a Mariano del Friuli per la scomparsa di Franco Colautti, colonna portante della protezione civile volontariato locale. Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì all’età di 62 anni a causa di un malore.

Originario di Mariano del Friuli, Cico, così lo conoscevano tutti, era un uomo attivo e generoso, molto coinvolto nelle attività sociali della sua comunità. La sua figura si distingueva per la dedizione senza risparmiarsi, contribuendo in modo significativo a diversi progetti e associazioni. Era molto attivo nella Protezione Civile di Mariano, nella quale ha prestato servizio con passione e determinazione.

“Mi stringo ai parenti, agli amici e ai volontari di protezione civile del gruppo comunale di Mariano del Friuli nel dolore per la perdita di Franco Colautti, un volontario di valore della Protezione civile che ci ha lasciato improvvisamente – ha commentato l’assessore regionale Riccardo Riccardi – . Lo ricordiamo per il suo grande impegno, per la sua grande generosità e la sua costante disponibilità verso gli altri; da anni era attivo come volontario di Protezione civile nel gruppo di Mariano del Friuli; era anche un volontario attivo negli scout e nell’associazione dei pescatori”