Il rimpatrio di uno straniero dopo i numerosi reati in Friuli.

Si era macchiato di numerosi reati e ora sarà rimpatriato. È la sorte che attende un cittadino marocchino di 39 anni. L’uomo, appena scarcerato dalla Casa Circondariale di Tolmezzo per fine pena, comminatagli per i reati di rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato accompagnato da personale del Commissariato di polizia di Tolmezzo nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo.

Lo straniero, con una fedina penale piuttosto lunga e già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona in data 8 settembre 2012, a cui non ha mai ottemperato, una volta scarcerato è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura udinese, sottoposto a provvedimento di ordine di trattenimento emesso dal Questore di Udine e quindi accompagnato nel Cpr di Gradisca d’Isonzo per il successivo rimpatrio.

