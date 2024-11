Sciopero generale, a rischio il trasporto pubblico anche in Friuli

Lo sciopero generale del 29 novembre coinvolgerà anche bus e corriere in Friuli.

Con lo sciopero generale previsto per venerdì 29 novembre, anche in Friuli Venezia Giulia sono a rischio i bus e le corriere del trasporto pubblico locale, data l’adesione delle segreterie regionali di Uil Uilt e Filt Cgil.

Arriva Udine, Apt Gorizia e Atap Pordenone hanno quindi diramato gli avvisi per i propri utenti. Per l’area di Udine, le fasce di garanzia per il trasporto urbano ed extraurbano sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Nel pordenonese, per il servizio urbano saranno garantiti esclusivamente i collegamenti previsti nelle fasce ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 mentre per quello extraurbano dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16. Saranno garantiti inoltre le corse speciali per il trasporto degli utenti disabili, i servizi scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e la corsa dal CRO di Aviano con partenza alle 16.35. Biglietterie, verificatori e collettori seguiranno le fasce del servizio garantito (6:00-8:30 e 12.30-16:00).

Infine nell’area isontina, per quanto riguarda il servizio urbano di Gorizia, Monfalcone, Grado e il servizio extraurbano linee G01, G02, G03, G04, G06, G07, G08, G09, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28F, G28V, G51, G55, G56, G57, G58, G59, i collegamenti saranno garantiti dalle 6 alle 8.59 e dalle 12 alle 14.59. Le corse in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione. Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone e Grado svolgeranno servizio regolare.