La donna morta nello scontro tra auto e moto in Friuli.

Tragedia questa mattina su una strada del Friuli. Una donna ha perso la vita e un uomo è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni: questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Castions di Zoppola.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. La donna seduta sul sedile posteriore della due ruote, nell’urto è stata scaraventata a metri di distanza, finendo su un palo della luce. Troppo gravi le ferite riportate: nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118, prontamente giunti sul colpo, non ce l’ha fatta ed è morta. È in gravissime condizioni anche il guidatore della moto, trasportato in elicottero nell’ospedale di Udine: lotta tra la vita e la morte. Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta.

Oltre ai sanitari, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone.

