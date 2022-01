Il sogno musicale del friulano Massimo Ulliana.

Alterna il suo lavoro da operaio a un sogno sulle ali delle 7 note. E il tutto, superando di slancio una malattia. Lui è Massimo Ulliana, noto come Bbsmalls, è originario di Tolmezzo ed è un artista indipendente con una filosofia ben precisa. Usa strumenti low cost e niente filtri, con testi e musica che escono fluidi dalla sua creatività.

“Ora – racconta Massimo – vorrei fare il salto di qualità e cerco uno studio disposto a pubblicare la mia demo. Non sogno di diventare famoso, voglio soltanto lanciare messaggi positivi. I miei testi non inneggiano certo al consumo di alcol e droghe come fanno altri colleghi”.

Anche lui, come molti, viene da un quartiere popolare, dove talvolta il bivio della vita può portare sulla strada sbagliata. L’artista friulano, invece, ha scelto di lavorare sodo e nel novembre scorso ha avuto la sua vetrina su un noto settimanale nazionale. “Cerco soltanto di fare il salto di qualità, sono una persona umile. Lavoro in fabbrica e ho un bimbo di 8 anni”.

E Massimo, fulgido esempio di tenacia, è andato oltre le sue difficoltà: “Soffro di pneumopatia, una malattia ai polmoni che mi è stata diagnosticata nel 2017 – conclude Ulliana -. I medici mi hanno detto che non avrei potuto fare molte cose, invece ce l’ho fatta. Rincorrere i sogni e mai mollare. Questo è per me il successo“. E ora, vuole coronare il suo percorso con nuovi orizzonti. Perché Massimo non è uno che si ferma di fronte agli ostacoli.

