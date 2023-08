L’idea è sostenere chi stipula l’assicurazione eventi atmosferici.

Grandine, vento, nubifragi: eventi meteo estremi e che, purtroppo, si ripetono sempre più spesso; dopo l’ennesima ondata di maltempo, il consigliere regionale e capogruppo della lista Fedriga Presidente, Mauro di Bert, lancia la sua proposta: aiutare chi si assicura contro gli eventi atmosferici.

“Stiamo assistendo, da tempo, a un sostanziale cambiamento climatico e al verificarsi di fenomeni meteo estremi, dalle conseguenze particolarmente devastanti per il territorio – ha detto Di Bert, che ha presentato un ordine del giorno sul tema -; dobbiamo cominciare a considerare questo tipo di fenomeni non più un’emergenza, ma delle manifestazioni naturali, con le quali, purtroppo, abituarsi a convivere“.

Secondo il consigliere, infatti, anche se la Regione è intervenuta tempestivamente in aiuto di cittadini e imprese duramente colpiti dalla grandine e dai nubifragi di luglio, quello che occorre è un cambio di ottica: “I mutamenti climatici in atto – ha infatti proseguito -, devono portarci a considerare questi eventi avversi come delle probabilità ripetibili. Per questo motivo nel corso dell’ultima manovra finanziaria regionale, ho presentato un ordine del giorno, accolto dalla Giunta, per pensare all’introduzione di una misura di sostegno per i cittadini intenzionati a sottoscrivere una polizza assicurativa, a ristoro dei danni da eventi meteorologici che possono interessare le abitazioni e loro pertinenze”.

“Un tipo di assicurazione – ha proseguito Di Bert -, che attualmente, per varie motivazioni, non è molto diffusa. Similmente, nella Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, al comma 55 dell’articolo 4, l’amministrazione regionale, accogliendo un emendamento che avevo presentato in sede di Finanziaria, ha disposto l’erogazione di un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative contro il rischio di alluvione“.