L’aquila del Friuli vola alto: la squadra in finale all’Europeo delle lingue minoritarie

Il Friuli in finale all’Europeada 2024.

E’ la prima volta che partecipa al torneo, ma si è trattato di un debutto coi fiocchi: la rappresentativa del Friuli, infatti, si è guadagnata la finale all’Europeada 2024, il torneo di calcio dedicato alle minoranze storiche dell’Europa.

Dopo aver sconfitto ieri per due a zero l’Alta Slesia, oggi la squadra ha battuto anche i padroni di casa del Sydslesvig (la minoranza Danese e Frisona in Germania) per 3 a 0 e domani 6 luglio, alle 14 A Flensburg, se la giocherà con l’altra finalista, l’Occitania. Si può vedere la partita in streaming sul sito europeada.eu.

Al torneo, in corso nella regione transfrontaliera dello Schleswig tra Danimarca e Germania, hanno partecipato 24 squadre maschili (e 9 femminili tra cui nessun team del Fvg) suddivisi in 7 gironi. La nostra rappresentativa è uscita a punteggio pieno dal girone D (in cui tra l’altro giocava anche l’altra squadra del Fvg, quella degli Sloveni) e ha continuato la scia positiva fino a raggiungere, appunto, il traguardo della finale.

Il team del Friuli è composto da Francesco Costa, Omar Clarini D’Angelo, Mattia Specogna, Alessandro Rigo, Manuel Lizzi, Simone Lizzi, Antonio Cucchiaro, Luca Vettoretto, Enrico Ruffo, Matteo Almberger, Mattia Solari, Davide Fiorenzo, Andrea Osso-Armellino, Luca Lascala, Carlo Alessio, Nicola Tonizzo, Davide Tosolini, Luca Trevisan, Mattia Alessio, Mattia Durat, Gabriele Violino, Alessandro Galasso e Leonardo Campana. Mauro Lizzi e David Trangoni sono gli allenatori.