I dati sullo stato di salute dei friulani.

Peggio di quasi tutte le regioni del Nord: lo stato di salute dei friulani migliora, ma è sotto la media nazionale. E’ questo il quadro che emerge dal Meridiano Sanità Regional Index di The European House-Ambrosetti che, nella sua analisi, ha misurato sei parametri riguardanti aspettative di vita, mortalità e presenza di malattie croniche nella popolazione per calcolare il rispettivo Indice.

Secondo il rapporto recentemente pubblicato, in un punteggio da 1 a 10, il Friuli Venezia Giulia ottiene un 5 tondo (meno della media italiana di 5,3) e, nonostante il miglioramento di una posizione, si piazza 12esima su 21 Regioni. Ai vertici della classifica ci sono Bolzano e Trento, che svettano con 9 e 7,7 punti rispettivamente, mentre all’altro capo c’è la Calabria con 2,3.

Per la nostra regione, rispetto al 2022, migliora l’aspettativa di vita alla nascita (da 82,1 a 82,28) ma peggiora l’aspettativa di vita in buona salute (da 60,9 a 60,4). Il tasso di mortalità infantile rimane uguale (2 decessi ogni mille); migliorano anche il tasso di mortalità standardizzato (decessi ogni mille abitanti) e la diffusione di malattie croniche ad alto impatto (da 6,1 a 4,7). Peggiora, invece, il dato relativo alla comorbidità, ossia la percentuale di persone con almeno due malattie croniche (da 21,4 a 22,3).

Il rapporto stila anche l’Indice dei determinanti della salute, che prende in considerazione 11 fattori suddivisi tra tre aree, ossia fattori individuali, fattori del contesto socio-economico e fattori del contesto ambientale. Qui, il Fvg si piazza complessivamente sesto, perdendo tre posizioni.

Nello specifico il Friuli è settimo con un punteggio di 5,9 contro la media italiana di 5,4 per i parametri individuali (tra cui alcol, fumo, obesità, consumo di frutta e verdura) che segnano una diminuzione del rischio, quindi un aumento di comportamenti salutari; quinto per il contesto socio-economico e quarto per quello ambientale (peggiora l’inquinamento).

Infine, c’è l’Indice di Mantenimento dello Stato di Salute, che misura diversi parametri in tre sotto-aree, ossia la capacità di risposta del sistema sanitario ai bisogni di salute (quarta posizione per il Fvg); l’efficienza e l’efficacia dell’offerta sanitaria (decima posizione) e le risorse investite in sanità (quarta posizione). Per quanto riguarda questo Indice, quindi, la nostra regione si piazza complessivamente sesta, due posizioni in meno rispetto al 2022.