Vincita al Lotto a Rivignano Teor.

Friuli in festa grazie ad una nuova vincita al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Rivignano Teor, in provincia di Udine, un fortunato giocatore ha indovinato 6 ambi, 4 terni e una quaterna dal valore totale di 25.475 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.