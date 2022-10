“Sua nipote sta male” e le portano via soldi e oro, truffata nonnina 80enne

Truffata e derubata la mamma di un poliziotto

Le hanno detto che la nipote era malata e lei ha messo a disposizione tutto quello che aveva in casa, soldi e oro, per cercare di salvarla: vittima della truffa, una nonna ultra 80enne di Orgnano.

L’anziana, mamma di un poliziotto, è stata raggirata inizialmente al telefono, durante una conversazione durata più di mezz’ora in cui i malintenzionati hanno persino finto di passarle la nipote (in realtà una sconosciuta) che parlava male usando come scusa i gravi problemi dovuti al fatto che era ricoverata e stava indossando una mascherina d’ossigeno. Successivamente, una donna si è recata a casa dell’anziana che le ha consegnato tutto, pensando che servisse per le cure della nipote.



Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Campoformido e a riferirlo è stato lo Studio Tutino, che segue l’anziana raggirata.