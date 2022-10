Superbonus 110% in Friuli.

L’ecobonus 110% in Friuli corre ancora: ad oggi si registrano quasi 8mila pratiche inviate (7.543 al 30 settembre, erano 2.600 a fine 2021), per un volume totale di investimenti che ha superato di poco il miliardo. Sono invece 739 i milioni per i lavori già conclusi. A dirlo sono i numeri dell’ultimo report mensile diramato dall’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile.

Numeri che a parte una pausa fisiologica nel mese di agosto testimoniano la corsa del superbonus in Friuli Venezia Giulia. E agosto a parte gli interventi sono aumentati anche nel trimestre estivo, non solo in Friuli del resto ma anche a livello nazionale: a fine settembre nella nostra regione erano oltre 2.500 in più rispetto al 30 giugno, pari a una media mensile di 850, complice anche con tutta probabilità la scadenza fissata al 30 settembre per gli interventi sulle case unifamiliari.

In ogni caso, un dato è certo, stando ai numeri evidenziati dal report dell’Enea: il superbonus 110%, nonostante i problemi e le polemiche che hanno accompagnato l’applicazione della misura, e senza contare le numerose modifiche normative, continua la sua corsa, in Italia come in Friuli.