Nuova supercar d’oro del pornodivo friulano: “Facendo l’amore mi sono preso la Lambo”

La Lamborghini di Max Felicitas.

Una nuova supercar per il pornodivo friulano Max Felicitas. Si tratta di Lamborghini Huracan, e la scelta del colore è ricaduta ancora sull’oro, che ha già sfoggiato su una Maserati e un Hummer precedentemente avvistati per le strade di Udine.

La supercar non passa certo inosservata, e non solo per il suo colore: Max Felicitas ha voluto personalizzare l’auto con la scritta dei suoi canali ufficiali. “Da bambino la sognavo. Tanti grazie alla Lambo fanno l’amore, io grazie al “fare l’amore” mi sono preso una Lambo”, ha commentato sui social.