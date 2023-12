Sembra uscita da una fiaba: la casa di Natale a Tavagnacco stupisce tutti

Le decorazioni di Natale di una casa di Tavagnacco.

Uno spettacolo di luci e decorazioni dove si respira la magica atmosfera del Natale: anche quest’anno la casa di Tavagnacco è riuscita a stupire tutti.

L’abitazione, che si trova in via Leonardo Da Vinci, è diventata un simbolo delle festività, con un’esplosione di luci, decorazioni e dettagli che la trasformano in un luogo fiabesco. Sono in molti che in queste sere sono passati e si sono fermati ad ammirare l’atmosfera festosa e il calore natalizio che emana dalle sue luci e dalle sue decorazioni.

Una vera e propria opera d’arte natalizia con lucette adornano recinzioni, si dipanano a cascata lungo i muri e disegnano tratti luminosi su rami, siepi e finestre. Vicino alla recinzione poi c’è Babbo Natale e una Renna che cantano augurando le buone feste a chiunque passi di lì. Il risultato di questo straordinario sforzo decorativo è una casa che sembra uscita direttamente da una fiaba natalizia. I residenti del quartiere e i passanti non possono fare a meno di fermarsi e ammirare lo spettacolo di luci e colori che trasforma l’ordinario in straordinario.