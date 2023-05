Opportunità di lavoro grazie all’evento dell’Ateneo di Udine.

Oltre 500 posti di lavoro in tutti i settori messe a disposizione di laureati e studenti dell’Università di Udine da 34 aziende di primaria importanza nazionale e internazionale. Sono i principali numeri dell’ottavo Job Breakfast dell’Ateneo friulano, il career day informale e all’aperto che sabato 27 maggio, dalle 8, in Piazza Libertà a Udine, richiamerà diverse centinaia di candidati.

Un evento unico a livello nazionale che ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, cercando di mettere a loro agio i giovani candidati, di tutti i corsi di laurea, uscendo dai tradizionali palazzi e uffici, con modi e approcci più confidenziali. Il Job Breaksfast è organizzato dal Career center dell’Ateneo in collaborazione con il Comune di Udine e il sostegno della Fondazione Friuli.

L’appuntamento è stato presentato a Palazzo Florio a Udine dal rettore Roberto Pinton e dal delegato al placement e ai rapporti con le aziende, Marco Sartor, alla presenza dei rappresentanti aziendali. “L’Ateneo di Udine – ha spiegato Pinton – è impegnato da tempo nell’aiutare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi di carriera. Il Job Breakfast è una delle azioni messe in campo a questo scopo, un’azione che coniuga il formale e l’informale per creare un ambiente ideale per il dialogo tra chi cerca e chi offre lavoro”.

Sartor ha espresso la gratitudine dell’Ateneo “alle 34 organizzazioni presenti al Job Breakfast di quest’anno. La loro presenza – ha sottolineato – rappresenta una grande opportunità per i nostri studenti di fare networking, stabilire contatti utili per il loro futuro professionale, comprendere le competenze più richieste”.

Il programma

Introdotto dal rettore Pinton e dal delegato Sartor, l’evento inizierà alle 8, sotto la Loggia del Lionello, con la “Colazione con le imprese” offerta a tutti i partecipanti. A seguire ci saranno le presentazioni delle 34 aziende. Quindi, nella Loggia di San Giovanni, i candidati potranno consegnare i curriculum ai rappresentanti aziendali e sostenere con loro colloqui di selezione individuali. Per maggiori informazioni e per partecipare consultare il sito web www.uniud.it/careercenter o telefonare allo 0432 556274

I settori aziendali

Le aziende presenti appartengono a svariati settori: aeronautico, aerospaziale, assicurativo, biomedicale, consulenza aziendale, creditizio, edile, elettronico, energetico, informatico, meccanica di precisione, metalmeccanico, navale, pubblica amministrazione, ricerca di personale e servizi.

Aziende e numero offerte di lavoro

Le 34 realtà e il numero di posizioni lavorative proposte: ABS Acciaierei Bertoli Safau (14), AcegasApsAmga (5), Arpa Fvg (9), Assifriuli Group (3), Axians Italia (29), Beliven (4), Bioenerys (3), Biofarma (5), Bluenergy Group (5), Bnl Bnp Paribas (2), Coesia (8), Danieli&C Officine meccaniche (50), Ernest&Young (10), Fantoni Group (4), Fincantieri (29), Friulair (2), Fusion Worldwide (10), Gruppo Pittini (14), Gruppo Scudo (5), Idealservice (8), Kronotech (2), Leonardo (100), Liebherr Italia (11), Lima Corporate (13), Omnia Tecnologies (100), PricewaterhouseCoopers – PwC (20), Real Comm (2), Regione Friuli Venezia Giulia, Ryoma (9), Sisecam Flat Glass Italy (7), Sms Group (46), Tennant Company (4), Umana, Westinghouse Mangiarotti (8).