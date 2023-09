Resia, sono tre i posti di agente di polizia locale messi a bando.

La sindaca di Resia fa appello a chiunque, in tutta Italia, voglia decidere di partecipare al bando per tre agenti di polizia locale. Un’importante opportunità di lavoro per alcune località del territorio del Canale del ferro Val Canale. Con un bando di concorso, i tre comuni di Resia, Moggio Udinese e Tarvisio si alleano per reperire personale da impiegare nella polizia locale.

“Per la prima volta – spiega Anna Micelli, sindaca di Resia – sarà costituito un unico corpo di polizia locale per i comuni della Comunità di Montagna del Canal del Ferro Val Canale, con capofila il Comune di Tarvisio. La volontà degli 8 sindaci, in primis del sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e del primo cittadino di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro nonché presidente della Comunità di Montagna è quella di dare una risposta unitaria ai bisogni delle comunità locali, partendo dall’esperienza già consolidata dei comandi di Tarvisio e di Pontebba”.

I posti messi a concorso sono tre: per Resia, Moggio e Tarvisio, e riguardano le posizioni di agente, a tempo pieno e indeterminato che andranno ad integrare il personale già operativo nei Comuni di Tarvisio, Malborghetto Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte e Resiutta.

I requisiti richiesti.

“Con i miei colleghi sindaci, mi auguro una grande partecipazione al bando – aggiunge Micelli – perché la partecipazione, soprattutto dei giovani, è fondamentale per il bene del nostro territorio”. Per concorrere è necessario possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure un diploma di laurea di ogni tipologia, e la patente di guida non inferiore alla categoria B. Saranno due le prove per testare le competenze delle candidate e dei candidati. La prima servirà a certificare l’idoneità fisica; subito dopo si procederà con la prova scritta e quella orale sulle materie d’esame. I candidati sono chiamati a rispondere a una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica e a svolgere un elaborato su temi relativi alla legislazione locale della regione Friuli Venezia Giulia, al diritto amministrativo, penale. Oltre ciò, devono dimostrare la conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo di strumenti informatici e web. La scadenza per rispondere all’appello è il 24 settembre alle ore 12.