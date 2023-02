Vecchie e nuove glorie della bici al ritrovo corridori Fvg

A Tricesimo il terzo ritrovo corridori Fvg.

Un pranzo per celebrare il ciclismo in Friuli Venezia Giulia, e chiunque abbia una passione sfrenata per le due ruote: è quello andato in scena a Tricesimo, il terzo ritrovo corridori Fvg, alla presenza del sindaco Giorgio Baiutti e di tantissime giovani e vecchie glorie del pedale in Fvg.

Presenti, tra gli altri, il papà di Jonathan Milan, attuale professionista, medagli olimpica e campione del mondo nell’inseguimento a squadre, diversi ex professionisti tra cui Valter Delle Case, Franco Canciani e Giuseppe Dal Grande, attualmente ancora in attività, uno che ha vestito 15 maglie azzurre in tutte le categorie.

Un modo come un altro per abbracciare tutti insieme la grande passione per il ciclismo in tutte le sue forme, dai professionisti carichi di gloria e di medaglie agli amatori. Tutti insieme, uniti dall’amore per la bicicletta.