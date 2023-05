Week end a Villa de Claricini Dornpacher fra arte, storia e vigneti

Gli eventi a Villa de Claricini Dornpacher.

Porte aperte il prossimo fine settimana a Villa de Claricini Dornpacher, a Bottenicco di Moimacco: sabato 20 e domenica 21 maggio, infatti, la tenuta alle porte di Cividale con i suoi vigneti coltivati secondo i principi dell’agricoltura sostenibile, i suoi giardini ricchi di essenze secolari e la storica dimora seicentesca sarà visitabile su prenotazione.

Sabato 20 maggio: Vigneti Aperti

Una passeggiata tra i filari alla scoperta della filosofia e delle tecniche di produzione dell’azienda agricola de Claricini, che conta 12 ettari di vitigno dislocati in gran parte attorno alle mura della villa. Il lavoro in vigneto è finalizzato a portare le piante alle condizioni di natura, affinché possano difendersi da sole trovando nel suolo tutto quello di cui hanno bisogno per crescere. Al termine degustazione di tre vini prodotti dalla cantina. Il programma prevede due visite con partenza ore 11 e ore 16.

Domenica 21 maggio: Domenica in Villa – Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane

In occasione della XIII edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, sarà possibile visitare gratuitamente, su prenotazione, il giardino all’italiana e il parco secolare di Villa de Claricini Dornpacher. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa parte la Fondazione de Claricini Dornpacher, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), con il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

Nella giornata di domenica 21 maggio la dimora seicentesca è aperta per visite guidate con partenza alle ore 10 e alle ore 15, sempre su prenotazione. All’interno della Villa si conservano pregevoli collezioni d’arte: affreschi, dipinti, mobili, arredi, abiti e manufatti tessili, tappeti, stampe, disegni, fotografie, documenti d’archivio, libri, strumenti musicali, oggetti d’arte applicata e suppellettile domestica raccontano la storia plurisecolare della proprietà, della famiglia cui appartenne per secoli e del territorio. Le visite guidate si concludono con una passeggiata nel giardino all’italiana scandito da limoni centenari, simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, e nel maestoso parco che ospita essenze secolari tutte da scoprire.

L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.