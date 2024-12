A Vienna il salotto di moda e arte della friulana Manuela Peressutti

L’atelier viennese d’alta moda Nùela della friulana Manuele Peressutti ha ospitato giovedì sera nella sua sede nella prestigiosa Prinz Eugen Strasse, un evento dedicato all’arte italiana cui ha preso parte anche l’ambasciatore d’Italia a Vienna Giovanni Pugliese. La pittrice e ballerina Lucia Riccelli si è esibita in una performance artistica nell’atelier impreziosito da un’esposizione di opere della pittrice Giada Iafisco e della ceramista Marina Ribis, artista di Treppo Grande che rappresenta il vissuto dei soggetti nelle sue sculture che riproducono volti femminili.

“Il mio atelier dà molto spazio agli artisti italiani – dichiara Manuela Peressutti – i miei ospiti amano l’arte e qui hanno la possibilità di scoprirla in un’atmosfera intima e ricercata dal gusto squisitamente italiano”. Lucia Riccelli è ufficiale dell’ordine della Stella d’Italia titolo conferitole dal presidente Sergio Mattarella e dal Ministero degli Affari Esteri in virtù dell’importante contributo al rafforzamento della visibilità delle eccellenze artistiche all’estero. Giada Iafisco, che in queste settimane espone alcune sue opera nell’atelier Nùela, è nota per il suo stile che incarna una tensione sensuale e una profondità di segno tali, da apparire in continua espansione verso qualcos’altro. I suoi acquerelli rimandano a tessuti organici che sembrano custodire dei segreti più profondi, che ci inducono a soffermare lo sguardo nei dettagli.

“I viennesi amano tutte le espressioni artistiche italiane e nel mio atelier trovano un salotto dove scoprire nuovi talenti” riferisce Peressutti, la cui maison è molto apprezzata anche dall’étoiles della Wiener Staatsoper.