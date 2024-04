Visite e consulenze gratuite in Friuli per la Giornata della salute della donna

Visite gratuite in occasione della Giornata della salute della donna.

In occasione della 9ª Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) Fondazione

Onda dedica la settimana dal 18 al 24 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere

l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile: in Friuli, quindi, saranno proposti incontri tematici, ma anche visite e consulenze gratuite.

Anche l’AsuFc con le strutture di Ostetricia e Ginecologia del Dipartimento Mamma-Bambino partecipa infatti alla Open Week Onda: tutti gli ospedali hanno da diversi anni ottenuto il riconoscimento dei bollini rosa, identificativo delle strutture che dedicano una particolare attenzione ai percorsi clinico-assistenziali delle donne.

“Anche quest’anno – ha spiegato Lorenza Driul, direttrice del Dipartimento Mamma-Bambino di AsuFc -, aderiamo con grande piacere alla Open Week con una serie di iniziative su tutto il territorio auspicando una buona adesione sia agli incontri informativi aperti alla popolazione sia alle sedute di visite e consulenze gratuite: gli ospedali della rete di AsuFc hanno tutti il riconoscimento dei bollini rosa e perseguono continuamente il miglioramento dell’attenzione alla salute della donna”.

Il programma di iniziative.

AREA FRIULI CENTRALE (Udine-Cividale)

Sono state organizzate, grazie al patrocinio del Comune di Cividale del Friuli e del Comune di Tavagnacco, due conferenze in presenza dal titolo “Menopausa e problematiche cardiovascolari”. L’obiettivo di una adeguata informazione delle donne è permettere la prevenzione e una cura di genere: le conferenze lasceranno ampio spazio alla discussione con ginecologi esperti della materia.

– Giovedì 18 aprile ore 17:00 presso la sala conferenze in via Carraria 29, terzo

piano, presso il Distretto di Cividale

– Lunedì 22 aprile ore 18.00 presso l’ex sala consiliare del Comune di Tavagnacco,

piazza Indipendenza 1

Inoltre è stata organizzata una seduta ambulatoriale di visite gratuite presso il Distretto di Cividale del Friuli giovedì 18 aprile 2024 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (12 visite). Le visite sono prenotabili gratuitamente chiamando il numero 0432 1796341 oppure 0432 1796303 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.

AREA BASSA FRIULANA (Palmanova-Latisana)

Latisana

18 aprile: – visite ginecologiche dalle 14:30 alle 18:30

– Ambulatorio diabetologico dalle 9.00 alle 13.00



19 aprile:

– visite/consulenze preconcezionali dalle 14:30 alle 18:30

– conferenza in presenza: “Alimentazione in gravidanza” dalle 15:00 alle 17:00

(Ospedale Latisana, piano terra aula azzurra)



22 aprile:

– visita ginecologica\ostetrica: valutazione pavimento pelvico dalle 9.00 alle 13.30

– conferenza in presenza: “Patologia cervico vaginale – screening e vaccinazioni”

dalle 14.00 alle 15.30 (Ospedale Latisana, piano terra aula azzurra)

– conferenza in presenza: “La mia vita in menopausa: come viverla serenamente”

dalle 15:00 alle 17:00 – (Ospedale Latisana, piano terra aula azzurra)



23 aprile

– visite ambulatorio adolescenza dalle 15:00 alle 19:00

– Ambulatorio neurologico: ecodoppler TSA dalle 9.00 alle 13.00

Per gli appuntamenti presso la sede di Latisana è necessario telefonare al numero 0431529948 dal lunedì al venerdì dalla 10 alle 15. Per l’ambulatorio diabetologico e l’ambulatorio neurologico prenotazione obbligatoria al numero 0431 529341 dalle ore 13 alle ore 14.00.

Palmanova

18 aprile

– conferenza in presenza: “alimentazione in gravidanza” dalle 16:00 alle 18.00

(Ospedale Palmanova, 1° piano corpo E aula riunioni)



19 aprile

– visite ambulatorio adolescenza dalle 15.00 alle 19.00 –visite/consulenze preconcezionali dalle 14.30 alle 18.30

– conferenza in presenza: “La mia vita in menopausa: come viverla serenamente”

dalle 15.00 alle 17.00(Ospedale Palmanova, 1° piano corpo E aula riunioni)

22 aprile

– visite ginecologiche dalle 14.30 alle 18.30



23 aprile

– conferenza in presenza: “Il pavimento pelvico dall’adolescenza alla menopausa” dalle 13.00 alle 15.00 (Ospedale Palmanova, 1° piano corpo E aula riunioni)



24 aprile

– visita ginecologica – ostetrica: valutazione pavimento pelvico dalle 9.00 alle 13.30

Per gli appuntamenti presso la sede di Palmanova è necessario telefonare al numero 0432 921401 dal lunedì al venerdì dalla 10:00 alle 15:00.

AREA ALTO FRIULI

San Daniele

Vengono offerti visite, controlli e counselling ginecologici gratuiti nei giorni 18, 19, 22, 23 e

24 Aprile dalle 15:00 alle 18:00. Per gli appuntamenti è necessaria la prenotazione diretta alla segreteria degli ambulatori al numero 0432 949325 oppure 0432 949329.