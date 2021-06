Le nuove regole per il trasporto pubblico in Fvg.

Novità in arrivo per chi si muove con i trasporti pubblici in Friuli Venezia Giulia. Le aziende del settore presenti in regione possono aumentare la capacità di carico all’80 per cento, aumentando così il riempimento dei mezzi di trasporto pubblico.

È quanto comunica l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti.

L’ampliamento della capacità riguarda tutte le zone bianche. L’indicazione è maturata al termine del confronto tra le Amministrazioni centrali e la Conferenza delle Regioni.

