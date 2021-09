I mancati controlli sul Green Pass per fare benzina in Slovenia.

Le nuove norme sono entrate in vigore da mercoledì. Dal 15 settembre, in Slovenia è arrivata una stretta sul Green Pass, che nella vicina Repubblica viene identificato con la sigla “PCT”.

Fra le norme appena entrate in vigore, c’è anche quella che impone il possesso del Green Pass per accedere alle attività commerciali, tra le quali figurano anche i benzinai.

Eppure, la prescrizione c’è, ma i controlli no. Più di qualche automobilista è partito dal Fvg per fare il pieno oltreconfine e, una volta giunto in stazione di servizio, non è stato sottoposto ad alcun accertamento. Nessuno, quindi, ha chiesto il possesso o meno del certificato verde e riempire il serbatoio è stato come in tempi “normali”.

Insomma, alcun controllo e un “pendolarismo del pieno” tra Fvg e Slovenia che sembra proseguire imperterrito.

