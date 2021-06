Le mascherine all’aperto in Fvg.

Da domani, complice la permanenza in zona bianca del Friuli Venezia Giulia, viene meno l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, sancito otto mesi fa. Dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico, si allentano ulteriormente le restrizioni per il territorio regionale.

Non sarà quindi più necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale in spazi esterni, però ci sono delle eccezioni. La mascherina dovrà essere portata, per esempio, mentre ci si trova in coda. Così come in altre circostanze: chi, per esempio, deciderà di consumare una bevanda al tavolino esterno di un locale, dovrà poi indossare il dispositivo nel caso dovesse raggiungere il bagno o andare a pagare.

A non cambiare, invece, è l’obbligo di indossare la mascherina in spazi aperti dove, però, non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale: bisognerà esserne muniti all’evenienza.

Sarà dunque necessario portare appresso la mascherina per essere pronti a indossarla all’evenienza. Ma un altro tassello tra i divieti, con domani, cadrà anche in Friuli Venezia Giulia.

