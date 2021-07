Pubblicata da Edizioni del Capricorno la guida sui castelli Fvg.

Continua la fortunata serie dedicata ai castelli italiani dalle Edizioni del Capricorno. Dopo i volumi sui manieri della Lombardia, della Toscana, dell’Emilia Romagna e del Veneto, il progetto editoriale della casa editrice piemontese si arricchisce ora di un titolo interamente dedicato al Friuli Venezia Giulia.

Protagonisti sono castelli e rocche di origine tardoantica e medievale, ma anche fortificazioni legate al più recente passato e ai retaggi della Grande Guerra. Artefici dell’intrigante viaggio alla scoperta del patrimonio storico e monumentale della Regione e dei suoi importanti protagonisti sono Elena Percivaldi, medievista, ricercatrice e divulgatrice storica, e il giornalista Mario Galloni.

Il volume sul Fvg.

Il volume è, come gli altri della serie, riccamente illustrato e prende in esame 35 tra roccaforti, fortezze e manieri, sia pubblici e privati, tutti visitabili e aperti al pubblico. Di ciascuno gli autori narrano in maniera accattivante e documentata – anche grazie alla fattiva collaborazione di molti proprietari dei castelli trattati, che hanno messo a disposizione materiali e documenti in alcuni casi inediti e contribuito al corredo iconografico – le vicende storiche, fanno rivivere le personalità che vi hanno vissuto, ne descrivono le bellezze e le peculiarità architettoniche e artistiche.

Il risultato è un vivace affresco rivolto al pubblico più vasto, godibile tanto dall’appassionato quanto dallo studioso. Un viaggio che conduce alla scoperta (o alla riscoperta) di luoghi spesso (e a torto) ai margini dei grandi itinerari turistici, ma che invece hanno contribuito in maniera profonda alla costruzione del ricco retaggio storico del territorio regionale e alla definizione della sua multiforme e complessa identità.

