Nel primo semestre al centro di Gorizia gli stessi accessi del 2020.

Sono donne, di una fascia d’età compresa fra i 45 e i 55 anni, le maggiori utenti del Punto d’ascolto anti mobbing di Gorizia, il servizio avviato tre anni fa in parternariato tra l’associazione di volontariato Sos Abusi Psicologici e il Comune di Gorizia. Nei primi sei mesi del 2021 il Punto d’ascolto ha accolto 58 utenti, un numero quasi pari a quello registrato in tutto il 2020, quando si erano rivolte alle sportello 64 persone.

A cercare aiuto, come detto, sono state prevalentemente donne, 40 contro 18 uomini. La maggior parte arriva dal settore privato, 37, mentre 21 lavorano nel pubblico. La categoria più colpita è quella degli impiegati con 28 utenti, seguita da quella degli operai, 12, mentre il resto è frazionato fra addetti alle pulizie, 2, commessi, 3, infermieri, 2, operatori socio sanitari, 3, dirigenti, 2 e altri settori 6.

Il lavoro del Punto d’ascolto.

Le problematiche per cui i cittadini, diversi anche dell’area triestina, si rivolgono al Punto d’ascolto sono molteplici e il team di professionisti che vi operano, un avvocato, un medico del lavoro, uno psicologo e un operatore allo sportello, fornisce un forte supporto per consentire a chi si sente oggetto di abusi nell’ambito del lavoro, di sviluppare strumenti, anche comportamentali, in grado di aiutarlo ad affrontare le situazioni più critiche. “Noi non facciamo indagini ispettive- ha sottolineato l’avvocato Teresa Dennetta – ma cerchiamo di fornire sostengo e consigli concreti a chi si rivolge a noi e i risultati positivi sono molto alti. Se l’utente tipo è donna, dai 45 ai 55 anni, il mobber è certamente maschio, di ogni età”.

Il sindaco, Rodolfo Ziberna e l’assessore alle pari opportunità, Marilena Bernobich hanno sottolineato come il Comune di Gorizia, abbia accolto fin da subito la valenza dello sportello anti mobbing. “Purtroppo c’è la consapevolezza che ci siano molte persone che, nell’ambiente di lavoro, ritengono di subire degli abusi– hanno evidenziato- e ciò crea un malessere che rischia di ripercuotersi sia sulla famiglia sia nello stesso ambito lavorativo. Quindi- questo l’appello- invitiamo chi pensa di trovarsi in questa situazione a non aver timore nel rivolgersi al Punto d’ascolto anti mobbing che anche il Comune ha contribuito a realizzare”.

Gli uffici e i contatti.

Il Punto di Ascolto di Gorizia è situato a Gorizia Presso il Centro Lenassi in via Vittorio Veneto 7, è aperto il martedì dalle 12-17; il giovedì, dalle 9-17 e il venerdì dalle 12-17 è possibile accedere anche telefonicamente al numero 0481383515 e via mail :antimobbing.gorizia@gmail.com tutte le informazioni specifiche sul punto di ascolto di Gorizia sono sul sito web dedicato: https://www.antimobbinggo.it/

