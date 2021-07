Il focolaio di coronavirus scoppiato in Francia.

Stavano partecipando ad un corso di formazione organizzato dal Collegio regionale Maestri di sci del Friuli Venezia Giulia a Les Deux Alpes, in Francia. Sedici allievi maestri di sci, residenti in regione, tra i 18 e i 25 anni sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia lo stesso Collegio che precisa come “nonostante le misure prese in ingresso, ovvero il test negativo e/o la certificazione di avvenuta vaccinazione, non siamo riusciti ad arginare il fenomeno pandemico presente evidentemente nella località francese”.

Il gruppo era composto da 80 persone di cui 38 provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Alcuni avevano manifestato, dopo pochi giorni, i sintomi tipici del coronavirus. Sottoposti al tampone è emersa subito la loro positività. Attualmente sono stati posti in isolamento ed il corso interrotto. Ma il numero dei contagiri potrebbe crescere ancora.

(Visited 405 times, 405 visits today)