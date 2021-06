Le donazioni di sangue in Fvg nel 2020.

Il consuntivo 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, scatta una fotografia rassicurante, ben 80mila donazioni di sangue in Friuli Venezia Giulia su 3 milioni totali dell’intero Paese. Un risultato significativo emerso nel corso della celebrazione della Giornata mondiale del donatore di sangue svoltasi all’ospedale di Pordenone, alla presenza, oltre che del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dei vertici dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, dei rappresentanti della prefettura e delle Forze dell’ordine e di soccorso, oltre che delle associazioni dei donatori di sangue.

“Un risultato ottenuto – ha commentato Riccardi – grazie ai donatori, al sistema del volontariato, al sistema sanitario regionale e alle Forze dell’ordine, che si sono generosamente messe a disposizione della collettività in un momento complesso come quello pandemico. Nonostante l’emergenza sanitaria, che ha ridotto i movimenti e richiesto maggiori procedure di sicurezza, lo scorso anno le donazioni sono addirittura cresciute. È un’ulteriore prova – ha proseguito – che la nostra regione ringrazia e non dimentica. La generosità e la perseveranza dei donatori del Friuli Venezia Giulia ha permesso, anche in un periodo difficile, di garantire l’autosufficienza della nostra regione per quanto riguarda la necessità di sangue e anche di dare un contributo rilevante al resto del Paese”.

I dati del pordenonese.

Analizzando alcuni dati, nel pordenonese i donatori attivi nel 2020 sono stati 17 mila, dei quali 1.100 nuovi, e sono avvenute 13 mila 200 donazioni di sangue intero, 5 mila e 800 di plasma, 640 di piastrine. Nel 2020 all’Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha registrato 63,5 donazioni ogni mille abitanti (contro le 49,6 di media nazionale e le 58,7 di media regionale): le donazioni di sangue intero sono state 42,6 ogni mille abitanti (media italiana 42,2 ogni mille abitanti e regionale 42,3) e 20,7 donazioni tramite plasmaferesi (media italiana 7,1 ogni mille abitanti e regionale 17,8). L’andamento positivo delle donazioni nell’area pordenonese è confermato anche per il 2021; da gennaio a maggio sono già state registrate 8 mila e 335 donazioni, con una crescita del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

