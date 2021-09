La raccolta firme l’eutanasia legale in Fvg.

“Intorno ai nostri banchetti si creava la fila di persone che stava sotto al sole pur di poter firmare, nonostante fossimo in piena estate”. Riassume così Raffaella Barbieri, referente comitato promotore di Udine dell’associazione Luca Coscioni, ciò che è successo ad Udine a partire dalla fine di giugno quando è arrivato anche in Friuli la campagna di raccolta firme per l’eutanasia legale “Liberi fino alla fine”.



Racconta ancora Barbieri: “L’iniziativa in Friuli è partita da Udine con i banchetti al centro a storico con me e l’avvocato Andrea Castiglione come referenti. In poco tempo siamo riusciti a toccare altre città strategiche come Codroipo, Palmanova, Cividale e siamo stati presenti anche a Gorizia proprio ieri durante al Pride, raccogliendo 300 firme”.

La raccolta firme in Friuli.

I risultati ottenuti? “Siamo quasi a 5 mila firme tra Udine e comuni limitrofi, mentre ad oggi contiamo 22 mila firma a livello regionale, un risultato che è andato ben oltre le nostre aspettative. Sono dati molto positivi, il Friuli è una delle prime regioni per rapporto tra abitanti e firme raccolte”. La partecipazione inoltre, non solo è stata numericamente ampia, ma anche variegata dal punto di vista anagrafico: “Siamo stati sostenuti moltissimo sia dai giovani, dalle associazioni universitarie, che da persone mature e anziane sensibili all’argomento”.



Gli ultimi banchetti saranno presenti fino al 30 settembre. “Li faremo anche al Friuli Doc a Udine – conclude Barbieri -, dove organizzeremo tavoli di confronto dedicati al bio testamento. Il nostro obbiettivo non è imporre l’eutanaisa ma essere liberi di scegliere“.

