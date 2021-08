L’allerta meteo gialla in Fvg.

“Lucifero”, con le sue alte temperature, ha le ore contate in Friuli Venezia Giulia. Dopo giornate di caldo intenso, soprattutto in pianura, è in arrivo un cambiamento del clima su scala regionale.

E così, la Protezione civile Fvg dirama l’allerta meteo gialla per temporali sparsi e localmente forti. Scatterà dalle 6 di domattina, lunedì 16 agosto, e sarà in vigore fino alla stessa ora del giorno successivo.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, domani avremo tempo instabile, con probabili temporali sparsi anche forti, che sulla zona montana potrebbero presentarsi già in mattinata, successivamente sulla pianura dal pomeriggio, sulla costa in serata e nella notte successiva. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest in genere moderato. In seguito ai temporali su pianura e costa in serata sarà possibile vento da nord o nord-ovest da sostenuto a forte.

Per martedì, nella notte e fino al mattino saranno probabili temporali sparsi anche forti su pianura e costa, poi miglioramento. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta. Il gran caldo ferragostano, insomma, ha le ore contate.

(Visited 329 times, 329 visits today)