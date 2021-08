L’argento di Alice Gnatta ai mondiali junior di canottaggio.

Festa grande a Lignano per l’impresa di Alice Gnatta. La giovane atleta del Circolo canottieri Lignano ha centrato un fantastico argento ai campionati mondiali junior di canottaggio in Bulgaria.

Alice si è laureata vice campionessa del mondo nel quattro di coppia assieme a Susanna Pedrola, Giulia Bosio e Francesca Rubeo. Meglio delle azzurre ha fatto solo la Svizzera.

Davvero una bella notizia per Lignano e il Friuli, salutata con grande soddisfazione in tutto il mondo sportivo, e non solo, della regione.

