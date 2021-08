La mappa dei contagi dell’Europa.

L’indice Rt del Friuli Venezia Giulia è 1,62. Migliora il tasso di occupazione delle aree mediche, che si attesta intorno all’1%. E l’occupazione dei posti in terapia intensiva sono al 2%. Numeri positivi, ma non abbastanza per l’Europa, che ha colorato la nostra regione di giallo.

Lo si evince dalla mappa preparata dall’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) sulla situazione del coronavirus tra le varie parti del Vecchio Continenti. Un indicatore per mettersi in viaggio, che aveva suscitato tante polemiche.

Va detto che il Friuli Venezia Giulia è giallo, anzi arancione stando agli indicatori usati, come gran parte d’Italia e meglio di gran parte d’Europa, che appare rosso scuro o arancione. Nella Penisola le uniche zone verdi sono la Puglia e la Valle D’Aosta. Le peggiori, Sicilia, Marche, Toscana e Sardegna.

