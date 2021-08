Il ritorno di Lucifero e del caldo in Friuli Venezia Giulia.

L’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia lunedì sembra essere alle spalle. E, dopo un paio di giornate di transizione, “Lucifero” è pronto a tornare in Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni, infatti, annunciano il ritorno del caldo in regione. A confermarlo è anche il sito dell’Osmer Arpa Fvg, che per la giornata di venerdì e sabato “promette” bel tempo su tutto il territorio. A crescere saranno anche le temperature, in particolare in pianura, dove toccheranno i 33 gradi. Sulla costa si arriverà a 32. In montagna, a quota 1000 la temperatura media sarà di 19 gradi.

Insomma, dopo una finestra di cattivo tempo l’estate è pronta a proseguire, regalando ancora belle giornate al Fvg.

