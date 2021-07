Le manifestazioni nelle piazze del Fvg contro il green pass.

L’introduzione del green pass, che diventerà obbligatorio dal 6 agosto per accedere a molte attività, continua a far discutere. E se tanti approvano la scelta, molti altri la vedono come l’ennesima privazione della libertà personale.

E così, il Friuli Venezia Giulia si prepara a scendere nuovamente in piazza contro la “dittatura sanitaria”. Lo farà Udine nella giornata di domani, sabato 24 luglio, alle 17.30 in Piazza della Libertà. I manifestanti diranno “no” al “passaporto schiavitù”, agli obblighi vaccinali, alla “truffa Covid” e alla “truffa sanitaria”.

Doppio appuntamento, invece, a Trieste. Si parte già oggi, con l’evento “No green pass – No vaccino genetico sperimentale per vivere”. Il ritrovo è fissato in piazza della Borsa a partire dalle 18.30, con l’appuntamento promosso da Alister (Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche) e Vivere e sopravvivere.

Ma non finisce qui. Domani, alle 17.30, in piazza Unità d’Italia si terrà una manifestazione in concomitanza con quella di Udine. Il Fvg è pronto a far sentire nuovamente la sua voce. Vedremo quanto alta sarà l’adesione.

