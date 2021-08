Ancora 1.000 persone senza luce dopo il maltempo in Fvg.

Prosegue la conta dei danni dopo l’intensa ondata di maltempo che ha colpito nella serata di ieri il Friuli Venezia Giulia. A fare un bilancio, aggiornato alle 11, è la Protezione civile regionale, intervenuta con 239 volontari sul territorio.

Tra le maggiori criticità, si segnalano quelle nel Pordenonese. Ad Azzano Decimo, 20 persone sono state sfollate dopo i danni provocati da grandine, piogge e forte vento. Allagamenti segnalati a Pasiano di Pordenone e Porcia. Nella Destra Tagliamento sono caduti, dalle 22 alle 23, fra i 30 e i 60 millimetri di pioggia e il vento ha toccato i 103 chilometri orari a San Vito al Tagliamento. In provincia di Udine, è stato scoperchiato il tetto del circolo ippico militare di Palmanova. Cadute alberi in 37 comuni del Fvg.

Il maltempo ha provocato anche problemi nell’approvvigionamento di energia elettrica. Nella serata di ieri si sono verificati diffusi blackout, che hanno interessato in particolare le ex province di Udine e Pordenone: alle 23, erano ben 35.000 le utenze disalimentate. E-distribuzione è intervenuta con 50 persone e 16 gruppi elettrogeni per il ripristino dell’energia elettrica. Alle 11 odierne, ancora 1.000 famiglie si trovavano senza corrente, ma entro la mattinata tutte le criticità dovrebbero essere risolte.

Diffuse le piogge, con quasi 100 millimetri caduti in 24 ore a Tramonti di Sotto (98.2), 92.6 ad Alesso, 82.6 a Sella Chianzutan e 68.6 a Tolmezzo.

