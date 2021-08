Le nuove regole per i trasporti da domani in Fvg.

Con domani, 1° settembre, cambiano alcune regole per i trasporti anche in Friuli Venezia Giulia. In alcuni ambiti, infatti, scatterà l’obbligo di Green Pass per muoversi. A fare chiarezza ci hanno pensato le linee guida pubblicate sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, valide fino al 31 dicembre 2021.

Una prima distinzione riguarda gli autobus: sulle tratte urbane non sarà necessaria la certificazione verde, diversamente da quelle interregionali e a lunga percorrenza. In entrambi i casi, però, si salirà a bordo soltanto con mascherina e la percentuale di riempimento massima sarà dell’80%. Ci sarà una dicotomia anche per quanto riguarda i treni. Per utilizzare i convogli ad alta velocità e Intercity sarà necessario esibire il Green Pass, mentre su quelli “ordinari” invece no. Per muoversi in aereo, invece, bisognerà possedere il “lasciapassare”.

La fine di agosto e l’inizio del nuovo mese conduce, inevitabilmente, verso l’autunno e i mesi più freddi. E così, si scopre che per utilizzare seggiovie, cabinovie e funivie – queste ultime, però, avranno una capienza massima del 50% – non sarà necessario essere in possesso di “passaporto sanitario”, che servirà invece per utilizzare navi e traghetti (la cui capienza sarà limitata all’80%).

