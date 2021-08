Stabiliti i lavori del maxi-piano regionale.

Una serie di opere pubbliche per favorire i servizi ai cittadini sono in programma nei comuni e nelle Comunità del Friuli Venezia Giulia, a seguito dell’emendamento all’assestamento del bilancio estivo presentato dalla giunta Fedriga. Il documento dimostra la possibilità di sfruttare un piano di 150 milioni di euro, da suddividere in tre anni.

Il programma dei lavori previsto non è definitivo per due motivazioni. La prima perché, non essendo opere già accordate, circa 50 milioni di euro a disposizione dei consiglieri verrà messo a sistema nella stessa manovra estiva. La seconda perché circa una dozzina di milioni saranno dati a disposizione a due Comunità del Pordenonese.

Le opere pubbliche.

Una lista di 134 opere che serviranno a ridare slancio non solo alle imprese, aprendo i cantieri, ma alla stessa economia delle città. I lavori, infatti, interessano diverse e molteplici aree, come centri sportivi, parcheggi, piste ciclabili ed anche edifici scolastici,

Tra i lavori programmati c’è la riqualificazione di Palazzo Biserini per i quali sono stati destinati circa 11 milioni 220 mila di euro al Comune di Trieste e la filiera dell’energia per lo sviluppo della Comunità montana della Carnia per la quale sono stanziati 10 milioni. Troviamo 5 milioni 900 mila euro per la ristrutturazione della scuola Dante, 5 milioni 445 mila euro per la realizzazione di piste ciclabili per la Comunità di Montagna Natisone e Torre. Ancora 4 milioni 383 mila euro per il completamento della ciclovia Alpe Adria per la Comunità di Montagna del Canal del Ferro Val Canale e 4 milioni di euro per l’ammodernamento dell’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro.

