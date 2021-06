Intensificati i controlli nelle località di mare in Fvg.

Un altro fine settimana da “tutto esaurito” per le località di mare del Friuli Venezia Giulia. Il sole e il caldo hanno attirato, già da oggi, migliaia di visitatori a Lignano, dove si sono registrate presenze anche da oltre confine, in particolare dall’Austria.

E proprio in previsione del grande afflusso di visitatori, nel centro balneare friulano sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Il comando Compagnia carabinieri di Latisana ha potenziato i servizi di preventivi, focalizzando l’attenzione sulla zona tra Latisana e Lignano Sabbiadoro, allo scopo di vigilare sulla circolazione stradale in una giornata caratterizzata da traffico molto intenso da e per la località balneare e per garantire ai turisti maggiore serenità, contribuendo ad elevare il livello di sicurezza.

Per tale ragione sono stati molti, già dalla scorsa notte, i posti di controllo svolti nella zona dalle Stazioni Carabinieri di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Mortegliano, Rivignano e San Giorgio di Nogaro. In particolare, a Lignano Sabbiadoro il dispositivo è stato rinforzato con la presenza del 14° Nucleo Elicotteri di Belluno, che, oltre a sorvolare la cittadina rivierasca, con l’elicottero Augusta B412, ha affiancato personale della Stazione Carabinieri nell’esecuzione di un posto di controllo in Viale Europa.

In azione anche la polizia locale, che dopo i molti turisti senza mascherina pizzicati lo scorso weekend ha intensificato i presìdi, anche mediante il ricorso a pattuglie con Segway, lo speciale monopattino elettrico. Gli agenti hanno presidiato la spiaggia, il centro e anche la zona City.

Migliaia anche i visitatori che hanno raggiunto Grado, dove le forze dell’ordine hanno operato per il rispetto delle normative anti Covid e per l’osservanza dei corretti comportamenti.

Le località di mare del Fvg sono sempre più gettonate, ma c’è voglia di vacanze in sicurezza.

