I dati sulla maturità 2021 in Fvg.

In Italia il 3,8% dei maturandi non è stato ammesso all’esame di Stato. È quanto emerge dai dati del ministero dell’Istruzione e dal Ministro Bianchi. Il Friuli Venezia Giulia è poco al di sotto della media nazionale, con il 3,6% di studenti non ammessi, all’ottavo posto insieme a Lazio e Piemonte.

I dati delle altre regioni.

La Sardegna è la regione in cui si è bocciato di più (8,5% degli studenti), seguono Liguria e Sicilia. Tra i migliori, invece, Campania (solo il 2,4% di bocciati), Veneto e Molise (entrambi con il 2,9% di non ammessi). I dati rappresentano una decisa inversione di tendenza rispetto all’anno scorso, in cui fu ammesso all’esame finale il 99,3% dei frequentanti e, di questi, il 99,5% lo passò.

In totale sono circa 500mila gli studenti che stanno affrontando la maturità quest’anno, fatta di un maxi colloquio orale davanti ad una commissione composta da presidente esterno e sei membri interni, che ogni giorno interrogheranno massimo cinque alunni.

(Visited 156 times, 156 visits today)